Как актёр Александр Петров встретил свою будущую жену Викторию

Судьбоносная встреча: как Александр Петров познакомился со своей женой

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В 2023 году журналист Вадим Верник раскрыл подробности знакомства актёра Александра Петрова с его будущей женой Викторией. Об этом написало издание "ОК!".

Фото: flickr.com by Paul is licensed under Creative Commons CC0 License

Он признался, что пара встретила друг друга благодаря режиссёру Климу Шипенко и промоутеру Андрею Фомину. В день знакомства актёра с Викторией они должны были увидеться с Александром Петровым в ресторане. Но всё получилось не так, как планировалось изначально.

"Андрей и Клим покинули заведение и стали прогуливаться по Патриаршим в поисках более подходящего места. Наконец они определились со своим выбором и написали смс Петрову: "Ждём. Приезжай!", — рассказал Вадим Верник.

Затем Александр Петров прибыл на место встречи и увидел Викторию, которая сидела за столиком. Он познакомился с красавицей. Уже спустя несколько встреч влюблённые стали мужем и женой.