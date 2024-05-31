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Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас ответил на критику приквелов "Звёздных войн"

Джордж Лукас заявил, что приквелы "Звёздных войн" рассчитаны на 12-летних детей

0:59
Кино

Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас ответил на критику приквелов известной франшизы. Об этом пишет портал "TheWrap".

Джордж Лукас заявил, что приквелы "Звёздных войн" рассчитаны на 12-летних детей
Фото: commons.wikimedia.org by DancingPhilosopher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зрители критиковали фильмы, поскольку, по их мнению, они получились слишком детскими. Тем не менее, Джордж Лукас сообщил, что трилогия на самом деле задумывалась для подростков. В серии картин он хотел обратиться к вопросам, которые волнуют юных зрителей.

"Это фильмы для 12-летних детей, переживающих период полового созревания. Они не знают, что делают, и задают важные вопросы: "О чём мне следует беспокоиться? Что важно в жизни?". И в "Звёздных войнах" тоже есть эти вопросы. Да, они не на поверхности, но вы точно их найдёте, особенно если вы молоды", — заявил Джордж Лукас.

Ранее Pravda.Ru писала, что фильм "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" лидирует по популярности в "Disney+".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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