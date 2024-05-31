Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас ответил на критику приквелов "Звёздных войн"

Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас ответил на критику приквелов известной франшизы. Об этом пишет портал "TheWrap".
Зрители критиковали фильмы, поскольку, по их мнению, они получились слишком детскими. Тем не менее, Джордж Лукас сообщил, что трилогия на самом деле задумывалась для подростков. В серии картин он хотел обратиться к вопросам, которые волнуют юных зрителей.
"Это фильмы для 12-летних детей, переживающих период полового созревания. Они не знают, что делают, и задают важные вопросы: "О чём мне следует беспокоиться? Что важно в жизни?". И в "Звёздных войнах" тоже есть эти вопросы. Да, они не на поверхности, но вы точно их найдёте, особенно если вы молоды", — заявил Джордж Лукас.
Ранее Pravda.Ru писала, что фильм "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" лидирует по популярности в "Disney+".
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