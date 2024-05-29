Театр Маяковского подал в суд на актёра Александра Макогона из-за квартиры

Театр имени В. В. Маяковского подал в суд на актёра Александра Макогона. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Сообщается, что в Замоскворецкий районный суд столицы подано заявление на Александра Макогона. Театр хочет выселить актёра из квартиры — он потребовал признать его утратившим право пользования помещением. Сейчас иск приняли к производству. Подготовка к судебному разбирательству состоится 13 июня.
Александр Макогон выступал на сцене театра Маяковского с 1995 по 2009 год. При этом он снимался и в кино. Так, он дебютировал в ленте "Азбука любви". Сейчас фильмография актёра насчитывает порядка 90 работ.
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