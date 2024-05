Театр Маяковского подал в суд на актёра Александра Макогона из-за квартиры

Театр имени В. В. Маяковского подал в суд на актёра Александра Макогона. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

