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Театр Маяковского подал в суд на актёра Александра Макогона из-за квартиры

Театр Маяковского намерен выселить Александра Макогона из квартиры

Кино

Театр имени В. В. Маяковского подал в суд на актёра Александра Макогона. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Театр Маяковского намерен выселить Александра Макогона из квартиры
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что в Замоскворецкий районный суд столицы подано заявление на Александра Макогона. Театр хочет выселить актёра из квартиры — он потребовал признать его утратившим право пользования помещением. Сейчас иск приняли к производству. Подготовка к судебному разбирательству состоится 13 июня.

Александр Макогон выступал на сцене театра Маяковского с 1995 по 2009 год. При этом он снимался и в кино. Так, он дебютировал в ленте "Азбука любви". Сейчас фильмография актёра насчитывает порядка 90 работ.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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