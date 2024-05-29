Юрий Чернов заявил, что уехавшие из России артисты не смогут построить карьеру за границей

Юрий Чернов сравнил артистов, которые уехали из России, с кактусами и лианами. Об этом он заявил изданию "Аргументы и Факты".
По мнению актёра, уехавшие артисты не смогут построить карьеру за границей. Точно так же кактусы и лианы никогда не приживутся в России. Он добавил, что русского человека могут понять только сограждане, поскольку у него одинаковый менталитет и язык с ними.
"Понимаете, есть растения, которые растут из песка, например, кактус. У нас же в Москве кактусы не растут, здесь другая земля. Или лианы где-то в топиках на деревьях растут — у нас же этого нет. <...> У нас растут берёзы, дубы, липы, понимаете? И они никогда не приживутся в пустыне. Как и кактусы в Москве. Я имею в виду, что русский артист только на своей почве пригождается, потому что у него одинаковый менталитет, одинаковый язык со зрителем", — заявил народный артист России.
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