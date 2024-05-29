Народная артистка РСФСР Лариса Лужина раскрыла размер своей пенсии

Лариса Лужина сообщила, что получает около 60 тысяч рублей пенсии

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала, что получает около 60 тысяч рублей пенсии. В этом она призналась изданию "Аргументы и Факты".

Фото: commons.wikimedia.org by Tess Mattew is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса сообщила, что её пенсия складывается из основной части (30 тысяч рублей) и доплаты от властей столицы России.

"Моя пенсия в целом порядка 60 тысяч рублей. Я очень благодарна Сергею Семёновичу [Собянину — ред.] за заботу. И мы всё время переживаем за наших коллег в Питере и других городах, там актёры доплат никаких не получают", — рассказала Лариса Лужина.

Однако она отметила, что сейчас в Москве на эту сумму "особо не проживёшь", так как "всё подорожало".

Ранее Лариса Лужина раскритиковала Барбару Брыльску. Она заявила, что актриса была недостойна сниматься в фильмах Эльдара Рязанова.