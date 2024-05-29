Яна Поплавская расстроилась из-за развода Алсу и Яна Абрамова

Яна Поплавская сожалеет о разводе Алсу

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Яна Поплавская выразила сожаление в связи с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Об этом пишет издание "The Voice Mag".

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Яна Поплавская заявила, что ей жаль. Кроме того, актриса пожелала, чтобы каждый человек смог найти своё счастье и пронести его через всю жизнь.

"Как сторонний наблюдатель могу сказать, что мне, конечно, жаль, что произошла такая ситуация. Дай Бог, чтобы каждый из разведённых людей обрёл человеческое счастье: оно самое главное, хоть и не всегда это становится понятно сразу. И именно с этим багажом счастья стоит прийти к заключительному этапу своей жизни, который ждёт нас всех", — сообщила она.

Напомним, что Алсу подала на развод в мае 2024 года. Она прожила в браке с Яном Абрамовым 18 лет. За это время у пары родилось 3 детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Старшей из них 17 лет.