В России стартовали съёмки продолжения сериала "Чужой район" после 10-и лет перерыва

После 10-и лет перерыва начались съёмки продолжения сериала "Чужой район"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

В России по прошествии 10-и лет стартовали съёмки продолжения сериала "Чужой район". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Триикс медиа".

Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Авторы ленты решили заняться производством нового сезона, поскольку сериал был успешен.

"Сериал имел успех, зрители о нём часто вспоминали, пересматривали и просили создателей снять продолжение. Теперь, спустя 10 лет, решили вернуться к этому проекту, чтобы порадовать давних поклонников", — рассказали в пресс-службе.

Новый 4-й сезон будет состоять из 20-и эпизодов. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и области. В сериале примут участие Сергей Колос, Игорь Головин, Всеволод Богомольный и другие актёры.

По сюжету "Чужого района" сотрудник уголовного розыска Андрей переводится в участковые. Главному герою предстоит следить за районом под названием "Молот". Однако там свои законы, а жизнь в нём по-настоящему сурова.