Эти 5 импровизаций из советских фильмов являются наиболее яркими

Издание "SevastopolMedia" обозначило 5 наиболее запоминающихся импровизаций из советских фильмов. Рассказываем о них.
Согласно сценарию, герои картины должны были только размяться на улице. Тем не менее, Савелий Крамаров решил подшутить над Раднэром Муратовым. Он стал растирать коллегу снегом. Георгий Вицин поддержал актёров и начал делать то же самое с Савелием Крамаровым.
Оказывается, известный диалог Балбеса и Труса из фильма Леонида Гайдая тоже относится к импровизации. По сценарию Трус должен был сказать: "Жить, как говорится, хорошо!". На эту фразу Балбесу следовало промолчать. Однако Юрий Никулин, который исполнял роль, ответил: "А хорошо жить — ещё лучше!".
Актёр Фрунзик Мкртчян достаточно много импровизировал в картине "Мимино". Например, большинство фраз своего героя в зале суда он придумал сам. Более того, некоторые реплики актёра стали культовыми: "Хочу поделиться с вами одной умной мыслью, но заранее предупреждаю, не обижайтесь", "Ты и она — не пара сапог".
В фильме герой Юрия Яковлева на пиру во дворце царя произнёс фразу: "Танцуют все!". Это выражение тоже являлось импровизацией. Съёмочной группе оно очень понравилось, и его решили включить в финальную версию проекта.
Предполагалось, что бандит Промокашка произнесёт лишь несколько фраз. Однако Иван Бортник так не считал. Он придумал для своего персонажа запоминающиеся реплики. К примеру, при задержании Промокашка неожиданно запел песню.
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