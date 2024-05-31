Эти 5 импровизаций из советских фильмов являются наиболее яркими

Названы самые запоминающиеся импровизации из советских фильмов

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Издание "SevastopolMedia" обозначило 5 наиболее запоминающихся импровизаций из советских фильмов. Рассказываем о них.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Джентльмены удачи"

Согласно сценарию, герои картины должны были только размяться на улице. Тем не менее, Савелий Крамаров решил подшутить над Раднэром Муратовым. Он стал растирать коллегу снегом. Георгий Вицин поддержал актёров и начал делать то же самое с Савелием Крамаровым.

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Оказывается, известный диалог Балбеса и Труса из фильма Леонида Гайдая тоже относится к импровизации. По сценарию Трус должен был сказать: "Жить, как говорится, хорошо!". На эту фразу Балбесу следовало промолчать. Однако Юрий Никулин, который исполнял роль, ответил: "А хорошо жить — ещё лучше!".

"Мимино"

Актёр Фрунзик Мкртчян достаточно много импровизировал в картине "Мимино". Например, большинство фраз своего героя в зале суда он придумал сам. Более того, некоторые реплики актёра стали культовыми: "Хочу поделиться с вами одной умной мыслью, но заранее предупреждаю, не обижайтесь", "Ты и она — не пара сапог".

"Иван Васильевич меняет профессию"

В фильме герой Юрия Яковлева на пиру во дворце царя произнёс фразу: "Танцуют все!". Это выражение тоже являлось импровизацией. Съёмочной группе оно очень понравилось, и его решили включить в финальную версию проекта.

"Место встречи изменить нельзя"

Предполагалось, что бандит Промокашка произнесёт лишь несколько фраз. Однако Иван Бортник так не считал. Он придумал для своего персонажа запоминающиеся реплики. К примеру, при задержании Промокашка неожиданно запел песню.