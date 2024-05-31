Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, почему кошка требует, чтобы двери были открыты
Сергей Никоненко жестко раскритиковал уехавших из России актеров
Три утверждения о прыщах, в которые не стоит верить
Это растение любят садоводы из-за приятного аромата
Топинамбур необходимо употреблять для людей с сахарным диабетом
Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?
Производство апельсинового сока в мире находится под угрозой
JAXA: космический аппарат "Акацуки" над Венерой перестал отвечать на сигналы
Психолог назвала характерные для инфантильного мужчины фразы
Эти 5 импровизаций из советских фильмов являются наиболее яркими

Названы самые запоминающиеся импровизации из советских фильмов

1:57
Кино

Издание "SevastopolMedia" обозначило 5 наиболее запоминающихся импровизаций из советских фильмов. Рассказываем о них.

Названы самые запоминающиеся импровизации из советских фильмов
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Джентльмены удачи"

Согласно сценарию, герои картины должны были только размяться на улице. Тем не менее, Савелий Крамаров решил подшутить над Раднэром Муратовым. Он стал растирать коллегу снегом. Георгий Вицин поддержал актёров и начал делать то же самое с Савелием Крамаровым. 

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Оказывается, известный диалог Балбеса и Труса из фильма Леонида Гайдая тоже относится к импровизации. По сценарию Трус должен был сказать: "Жить, как говорится, хорошо!". На эту фразу Балбесу следовало промолчать. Однако Юрий Никулин, который исполнял роль, ответил: "А хорошо жить — ещё лучше!".

"Мимино"

Актёр Фрунзик Мкртчян достаточно много импровизировал в картине "Мимино". Например, большинство фраз своего героя в зале суда он придумал сам. Более того, некоторые реплики актёра стали культовыми: "Хочу поделиться с вами одной умной мыслью, но заранее предупреждаю, не обижайтесь", "Ты и она — не пара сапог".

"Иван Васильевич меняет профессию"

В фильме герой Юрия Яковлева на пиру во дворце царя произнёс фразу: "Танцуют все!". Это выражение тоже являлось импровизацией. Съёмочной группе оно очень понравилось, и его решили включить в финальную версию проекта.

"Место встречи изменить нельзя"

Предполагалось, что бандит Промокашка произнесёт лишь несколько фраз. Однако Иван Бортник так не считал. Он придумал для своего персонажа запоминающиеся реплики. К примеру, при задержании Промокашка неожиданно запел песню. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Как сделать так, чтобы ягодная начинка не вытекала из пирожков?
Производство апельсинового сока в мире находится под угрозой
JAXA: космический аппарат "Акацуки" над Венерой перестал отвечать на сигналы
Психолог назвала характерные для инфантильного мужчины фразы
Американцы по-прежнему предпочитают бензиновые автомобили гибридным и электрическим
Грузия откладывает обязательное страхование для туристов до 2026 года
Причины, по которым стоит сажать базилик
Пэрис Хилтон выпустит второй альбом Infinite Icon 6 сентября
Орехи макадамия избавляют от мигрени и снижают риск рака
Кинологи объяснили, почему собака перед сном "выкапывает" себе кровать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников