Неважно, кто вы и откуда: Юра Борисов рассказал, о чём фильм "Анора", получивший "Пальмовую ветвь"

Юра Борисов рассказал, что роль в "Аноре" писалась специально под него

Российский актёр Юрий Борисов снялся в фильме "Анора", который стал триумфатором Каннского кинофестиваля и получил Золотую пальмовую ветвь.

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В этой картине роли достались отечественным артистам — Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. В эпизодах можно увидеть Алексея Серебрякова и Дарью Екамасову.

Все русские актёры, задействованные в фильме Бэйкера, очень востребованы в отечественной киноиндустрии. Однако имя Юры Борисова сейчас звучит чаще всего.

В "Аноре" рассказывается о романе американской жрицы любви и молодого русского олигарха. Борисов рассказал, что режиссёр Шон Бэйкер заметил его ещё в фильме "Купе номер 6" и специально для него ввёл в сюжетную линию гопника Игоря.