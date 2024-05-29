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Неважно, кто вы и откуда: Юра Борисов рассказал, о чём фильм "Анора", получивший "Пальмовую ветвь"

Юра Борисов рассказал, что роль в "Аноре" писалась специально под него

Кино

Российский актёр Юрий Борисов снялся в фильме "Анора", который стал триумфатором Каннского кинофестиваля и получил Золотую пальмовую ветвь.

Юра Борисов рассказал, что роль в "Аноре" писалась специально под него
Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях is licensed under public domain

В этой картине роли достались отечественным артистам — Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. В эпизодах можно увидеть Алексея Серебрякова и Дарью Екамасову.

Все русские актёры, задействованные в фильме Бэйкера, очень востребованы в отечественной киноиндустрии. Однако имя Юры Борисова сейчас звучит чаще всего.

В "Аноре" рассказывается о романе американской жрицы любви и молодого русского олигарха. Борисов рассказал, что режиссёр Шон Бэйкер заметил его ещё в фильме "Купе номер 6" и специально для него ввёл в сюжетную линию гопника Игоря.

"Это история, в которой важную роль играет разница менталитетов. С одной стороны, фильм рассказывает о том, что людям разных ментальностей невозможно понять друг друга, а с другой — о том, что для человеческих взаимоотношений неважно, кто вы, откуда и понимаете ли друг друга с точки зрения каких-то устоев", — отметил Борисов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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