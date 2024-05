Неважно, кто вы и откуда: Юра Борисов рассказал, о чём фильм "Анора", получивший "Пальмовую ветвь"

Российский актёр Юрий Борисов снялся в фильме "Анора", который стал триумфатором Каннского кинофестиваля и получил Золотую пальмовую ветвь.

Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях is licensed under public domain