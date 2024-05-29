Неважно, кто вы и откуда: Юра Борисов рассказал, о чём фильм "Анора", получивший "Пальмовую ветвь"

Российский актёр Юрий Борисов снялся в фильме "Анора", который стал триумфатором Каннского кинофестиваля и получил Золотую пальмовую ветвь.
В этой картине роли достались отечественным артистам — Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. В эпизодах можно увидеть Алексея Серебрякова и Дарью Екамасову.
Все русские актёры, задействованные в фильме Бэйкера, очень востребованы в отечественной киноиндустрии. Однако имя Юры Борисова сейчас звучит чаще всего.
В "Аноре" рассказывается о романе американской жрицы любви и молодого русского олигарха. Борисов рассказал, что режиссёр Шон Бэйкер заметил его ещё в фильме "Купе номер 6" и специально для него ввёл в сюжетную линию гопника Игоря.
"Это история, в которой важную роль играет разница менталитетов. С одной стороны, фильм рассказывает о том, что людям разных ментальностей невозможно понять друг друга, а с другой — о том, что для человеческих взаимоотношений неважно, кто вы, откуда и понимаете ли друг друга с точки зрения каких-то устоев", — отметил Борисов.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.