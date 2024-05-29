Новая космическая комедия с Федункив и Самбурской: спасёт ли земная любовь инопланетную расу

Настасья Самбурская и Вадим Дубровин из "Жуков" сыграют в новом фильме телеканала ТНТ, который готовит для зрителей сюрприз — комедию "Отдохнуть по-людски" о контакте людей и инопланетян.
По сюжету фильма, представители инопланетной прилетают на Землю в поисках источника энергии, который поможет им спасти свой род, лишённый эмоций. Однако, чтобы не привлекать внимания, пришельцы надевают специальные браслеты-гаджеты, которые позволяют им принять человеческий облик. На Земле они представляются как Александр, Игорь и Лариса.
"Они сразу сталкиваются с людьми. Игоря сбивает машина супругов Валеры и Иры Сафоновых, которые устроили себе отпуск без детей. В экстремальной ситуации чувства Сафоновых полыхают, а энерго-датчики инопланетян зашкаливают. В этот момент они понимают, что любовь является энегией, которую они ищут", — гласит синопсис фильма.
В фильме также сыграют Марина Федункив и Фёдор Лавров.
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