Михаил Боярский отказывается переехать в Москву не только из любви к Санкт-Петербургу

У Михаила Боярского есть причина оставаться жить в Питере

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Боярский — один из самых востребованных советских и российских актёров. Неудивительно, что ему часто предлагали переехать в Москву из родного Санкт-Петербурга, однако каждый раз актёр отказывался и отказывается до сих пор.

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Боярский часто говорил о том, что он очень любит Питер, однако не только в этом кроется причина его нежелания оставлять этот город. У Боярского в Петербурге настолько шикарное жильё, что, скорее всего, любому человеку на месте актёра было бы жалко его покинуть.

Боярский живёт в элитной семиэтажке на берегу Мойки. Из окон этого дома открывается восхитительный вид на реку и музей Александра Пушкина. Двор с парковкой находится под круглосуточной охраной, а в парадной можно погреться у камина.

В точности неизвестно, сколько комнат в квартире Боярского, но она стоит не меньше 55 миллионов рублей. Когда риелторы выставляют на продажу квартиры в этом доме, они всегда указывают в объявлениях о том, что в этом доме живёт Боярский.

В те далёкие времена, когда Михаил Сергеевич ещё не прославился, он ютился в тесной квартире, но, став знаменитостью, приобрёл шикарные апартаменты в доме, в котором позволялось жить только звёздам и чиновникам.