Писатель Джордж Мартин заявил, что экранизации почти никогда не могут быть лучше оригинала

Автор "Игры престолов" Джордж Мартин раскритиковал экранизации книг

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Писатель Джордж Мартин раскритиковал экранизации книг. Об этом он заявил в своём личном блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Джорджа Мартина, киноадаптации практически никогда не могут быть лучше оригинальных произведений. Он также добавил, что сейчас становится больше сценаристов и продюсеров, которые хотят создать экранизации.

"Куда ни посмотри, становится всё больше сценаристов и продюсеров, которые стремятся взять отличные истории и "сделать их своими". Независимо от того, насколько потрясающа книга, всегда находится кто-то, кто думает, что может добиться большего, и хочет взять историю и "улучшить" её. "Книга — это книга, фильм — это фильм", — скажут они вам, как будто говоря что-то глубокое. Затем они создают свою собственную историю. Однако они никогда не сделают адаптацию лучше. В 999 случаях из тысячи они сделают её хуже", — заявил писатель.

Джордж Мартин является автором множества книг. Среди них есть роман "Игра престолов". При этом он выступил в качестве одного из сценаристов лент "Игра престолов" и "Дом дракона".