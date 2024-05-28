В столице России стартовали съёмки картины "Огненный мальчик" с Юлией Высоцкой и Оксаной Акиньшиной

В Москве стартовали съёмки фильма "Огненный мальчик". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "Premier".
В качестве режиссёра проекта выступит Надежда Михалкова. Главные роли в нём исполнят Оксана Акиньшина и Юлия Высоцкая. Кроме них в актёрском составе можно будет увидеть Анну Михалкову, Дениса Косикова, Александра Устюгова и других.
По сюжету мать трудного подростка Макса распланировала всё будущее своего сына. В ходе одной из вечеринок в ночном клубе герой оказывается участником неприятной ситуации. Из-за инцидента его мать может потерять работу в Госдуме. Ей предстоит решить, что для неё более важно — работа или ребёнок.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.