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В столице России стартовали съёмки картины "Огненный мальчик" с Юлией Высоцкой и Оксаной Акиньшиной

Начались съёмки фильма "Огненный мальчик" с Юлией Высоцкой и Оксаной Акиньшиной

0:51
Кино

В Москве стартовали съёмки фильма "Огненный мальчик". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "Premier".

Начались съёмки фильма "Огненный мальчик" с Юлией Высоцкой и Оксаной Акиньшиной
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В качестве режиссёра проекта выступит Надежда Михалкова. Главные роли в нём исполнят Оксана Акиньшина и Юлия Высоцкая. Кроме них в актёрском составе можно будет увидеть Анну Михалкову, Дениса Косикова, Александра Устюгова и других.

По сюжету мать трудного подростка Макса распланировала всё будущее своего сына. В ходе одной из вечеринок в ночном клубе герой оказывается участником неприятной ситуации. Из-за инцидента его мать может потерять работу в Госдуме. Ей предстоит решить, что для неё более важно — работа или ребёнок.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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