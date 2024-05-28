В столице России стартовали съёмки картины "Огненный мальчик" с Юлией Высоцкой и Оксаной Акиньшиной

Начались съёмки фильма "Огненный мальчик" с Юлией Высоцкой и Оксаной Акиньшиной

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

В Москве стартовали съёмки фильма "Огненный мальчик". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "Premier".

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В качестве режиссёра проекта выступит Надежда Михалкова. Главные роли в нём исполнят Оксана Акиньшина и Юлия Высоцкая. Кроме них в актёрском составе можно будет увидеть Анну Михалкову, Дениса Косикова, Александра Устюгова и других.

По сюжету мать трудного подростка Макса распланировала всё будущее своего сына. В ходе одной из вечеринок в ночном клубе герой оказывается участником неприятной ситуации. Из-за инцидента его мать может потерять работу в Госдуме. Ей предстоит решить, что для неё более важно — работа или ребёнок.