Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голкипер "Краснодара" Сафонов приехал в Париж для прохождения медкомиссии для "ПСЖ"
Россиянин поел мясо на Филиппинах и подхватил колонию паразитов
Почему кошкам полезно есть траву
ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
Готовим клубничный буррито
Эксперт Моженков рассказал о рисках при открытии платёжных карт в иностранных банках
Денис Клявер поздравил сына с окончанием начальной школы
Ключевые моменты для успешной посадки свёклы
ЦБ: число обращений к финомбудсмену сократилось на 12,4%
Стала известна дата выхода комедии "Денискины рассказы", режиссёром которой выступил Артём Драгунский

Сериал "Денискины рассказы" выйдет 1 июня

0:52
Кино

Стала известна дата выхода комедийного сериала "Денискины рассказы". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "KION".

Сериал "Денискины рассказы" выйдет 1 июня
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Премьера ленты, в основу которой легли произведения Виктора Драгунского, состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре. В качестве режиссёра проекта выступил внук писателя Артём Драгунский. В сериале приняли участие Александр Пашутин, Янина Студилина, Елизавета Моряк и другие актёры.

Действие ленты "Денискины рассказы" разворачивается одновременно и в прошлом, и в настоящем времени. Согласно сюжету, Денис Викторович пытается занять 6-летнего внука Дениса рассказами о своём детстве. Оказывается, что родственники очень похожи, даже несмотря на значительную разницу в возрасте.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Гиперзвуковая ракета "Циркон" недостижима для ПРО Запада Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
Готовим клубничный буррито
Эксперт Моженков рассказал о рисках при открытии платёжных карт в иностранных банках
Денис Клявер поздравил сына с окончанием начальной школы
Ключевые моменты для успешной посадки свёклы
ЦБ: число обращений к финомбудсмену сократилось на 12,4%
Почему волосы выпадают после стрижки: истина о влиянии стилиста
Россиянам рассказали, как выбрать кличку для собаки
Сериал "Денискины рассказы" выйдет 1 июня
Nature: найден механизм регенерации печени при жировой болезни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников