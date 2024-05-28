Стала известна дата выхода комедии "Денискины рассказы", режиссёром которой выступил Артём Драгунский

Стала известна дата выхода комедийного сериала "Денискины рассказы". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "KION".
Премьера ленты, в основу которой легли произведения Виктора Драгунского, состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре. В качестве режиссёра проекта выступил внук писателя Артём Драгунский. В сериале приняли участие Александр Пашутин, Янина Студилина, Елизавета Моряк и другие актёры.
Действие ленты "Денискины рассказы" разворачивается одновременно и в прошлом, и в настоящем времени. Согласно сюжету, Денис Викторович пытается занять 6-летнего внука Дениса рассказами о своём детстве. Оказывается, что родственники очень похожи, даже несмотря на значительную разницу в возрасте.
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