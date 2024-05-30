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Всё ещё крутой Уокер: чем сейчас занимается 84-летний Чак Норрис

84-летний Чак Норрис по-прежнему поддерживает форму

1:22
Кино

У Чака Норриса было множество ролей, однако в первую очередь он запомнился и полюбился поклонникам по фильму "Крутой Уокер". Это название даже как будто стало вторым именем актёра, и многие до сих пор называют его именно так.

84-летний Чак Норрис по-прежнему поддерживает форму
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сейчас Норрису 84 года. В кино он не снимался уже более 10 лет. Его последней на данный момент работой стала роль в фильме "Неудержимые 2", в котором он поучаствовал в 2012 году, однако Норрис не из тех людей, которые, уйдя на заслуженный отдых, предпочитают только и делать, что лениться.

Достаточно посмотреть на Норриса, чтобы понять: спорт по-прежнему занимает важное место в его жизни. Актёр всегда следил за здоровьем и внешним видом и даже в почтенном возрасте не изменяет своим привычкам. Благодаря этому он не слишком сильно изменился, разве что у него поседели волосы и появилось несколько морщин.

Норрис не ограничивается спортом. У него множество и других интересов, например, он серьёзно увлечён литературой не только как читатель. Он написал и издал несколько книг, часть из них стали бестселлерами.

Актёр часто говорил, что собирается дожить как минимум до 100 лет, и он делает всё, чтобы осуществить своё желание.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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