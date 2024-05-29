Концовка только кажется открытой: режиссёр "Карнавала" рассказала, смогла ли Нина Соломатина стать актрисой

Нина Соломатина из "Карнавала" всё-таки добилась своего на пути к мечте

Режиссёры нередко любят ставить в конце своих фильмов не точки, а загадочные многоточия. В открытых концовках есть свои плюсы: зрители ещё долго перебирают в уме разные варианты, что будет дальше с полюбившимися героями.

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В фильме "Карнавал" именно такая концовка. Нина Соломатина в исполнении блистательной Ирины Муравьёвой пережила много боли, в том числе из-за неудачной любви, и после всех испытаний возвращается в родной город к матери. Кажется, будто героиня решила отказаться от своей мечты стать актрисой, но в самом конце она появляется на сцене и поёт жизнеутверждающую песню перед полным залом.

Можно подумать, что Нина вновь грезит и всего-навсего представляет то, что могло бы сбыться, но не сбылось в её жизни. С другой стороны, прямо об этом не говорится, поэтому можно подумать и другое: что Нина всё-таки стала актрисой.

В одном из интервью режиссёр "Карнавала" Татьяна Лиознова раскрыла интригу, которая не давала покоя зрителям, и объяснила, что финальная сцена происходила не в мечтах Нины, а наяву. Благодаря своему упорному характеру героиня всё-таки добилась своего. Её мечта сбылась. Она стала актрисой.