Надеюсь, от меня?: любимая женщина Валерия Золотухина раскрыла личную тайну

Избранница Валерия Золотухина актриса Ирина Линдт поделилась воспоминаниями о том, как сообщила знаменитому актёру про свою беременность.
По словам Ирины, она просто пришла к Валерию и сообщила ему о своём положении. Она не планировала делать аборт и не могла бы пойти на это ни при каких обстоятельствах.
Золотухин воспринял эту новость совершенно неожиданным образом. Он отвернулся от неё, так что было непонятно, что он чувствовал в тот момент. Стоя к ней спиной актёр задал очень обидный вопрос.
"Единственное, что он сказал: "Надеюсь, от меня?" — поделилась Ирина.
У Валерия Золотухина и Ирины Линдт родился сын Иван. Сейчас молодому человеку уже девятнадцать лет, и вопрос покойного отца становится бессмысленным при одном взгляде на него. Сын — вылитый Валерий в молодости. Иван Золотухин пошёл по стопам родителей и к шестнадцати годам у него в копилке было уже шесть фильмов.
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