Надеюсь, от меня?: любимая женщина Валерия Золотухина раскрыла личную тайну

Ирина Линдт рассказала, что сразу сообщила Валерию Золотухину о своей беременности

Избранница Валерия Золотухина актриса Ирина Линдт поделилась воспоминаниями о том, как сообщила знаменитому актёру про свою беременность.

Фото: YouTube канал Киносезон 18,4 тыс. подписчи by Скриншот видео YouTube канала Киносезон 18,4 тыс. подписчи is licensed under public domain

По словам Ирины, она просто пришла к Валерию и сообщила ему о своём положении. Она не планировала делать аборт и не могла бы пойти на это ни при каких обстоятельствах.

Золотухин воспринял эту новость совершенно неожиданным образом. Он отвернулся от неё, так что было непонятно, что он чувствовал в тот момент. Стоя к ней спиной актёр задал очень обидный вопрос.

"Единственное, что он сказал: "Надеюсь, от меня?" — поделилась Ирина.

У Валерия Золотухина и Ирины Линдт родился сын Иван. Сейчас молодому человеку уже девятнадцать лет, и вопрос покойного отца становится бессмысленным при одном взгляде на него. Сын — вылитый Валерий в молодости. Иван Золотухин пошёл по стопам родителей и к шестнадцати годам у него в копилке было уже шесть фильмов.