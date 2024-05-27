Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта изменила свою фамилию в мюзикле "Аутсайдеры"

Вивьен, дочь актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, убрала фамилию своего отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры". Об этом пишет издание "People".
Теперь в афише её имя представлено как "Вивьен Джоли", а не "Вивьен Джоли-Питт". Тем не менее, пока неизвестно, сменила ли 15-летняя дочь звёздной пары фамилию официально. Представителям издания не удалось связаться с агентами знаменитостей. При этом в материале "People" отметило, что Вивьен помогала Анджелине Джоли продюсировать постановку.
Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта есть 6 детей: Вивьен, Мэддокс, Пакс, Нокс, Захара и Шайло. В 2019 году пара завершила бракоразводный процесс. Сейчас между бывшими супругами натянутые отношения.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.