Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта изменила свою фамилию в мюзикле "Аутсайдеры"

Вивьен Джоли-Питт убрала фамилию отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры"

Вивьен, дочь актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, убрала фамилию своего отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры". Об этом пишет издание "People".

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Теперь в афише её имя представлено как "Вивьен Джоли", а не "Вивьен Джоли-Питт". Тем не менее, пока неизвестно, сменила ли 15-летняя дочь звёздной пары фамилию официально. Представителям издания не удалось связаться с агентами знаменитостей. При этом в материале "People" отметило, что Вивьен помогала Анджелине Джоли продюсировать постановку.

Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта есть 6 детей: Вивьен, Мэддокс, Пакс, Нокс, Захара и Шайло. В 2019 году пара завершила бракоразводный процесс. Сейчас между бывшими супругами натянутые отношения.