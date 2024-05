Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта изменила свою фамилию в мюзикле "Аутсайдеры"

Вивьен, дочь актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, убрала фамилию своего отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры". Об этом пишет издание "People".

Фото: flickr.com by DoD News Features is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic