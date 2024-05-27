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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта изменила свою фамилию в мюзикле "Аутсайдеры"

Вивьен Джоли-Питт убрала фамилию отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры"

Кино

Вивьен, дочь актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, убрала фамилию своего отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры". Об этом пишет издание "People".

Вивьен Джоли-Питт убрала фамилию отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры"
Фото: flickr.com by DoD News Features is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Теперь в афише её имя представлено как "Вивьен Джоли", а не "Вивьен Джоли-Питт". Тем не менее, пока неизвестно, сменила ли 15-летняя дочь звёздной пары фамилию официально. Представителям издания не удалось связаться с агентами знаменитостей. При этом в материале "People" отметило, что Вивьен помогала Анджелине Джоли продюсировать постановку. 

Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта есть 6 детей: Вивьен, Мэддокс, Пакс, Нокс, Захара и Шайло. В 2019 году пара завершила бракоразводный процесс. Сейчас между бывшими супругами натянутые отношения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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