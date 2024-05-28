"Молчание ягнят": стало известно, почему Ганнибал Лектер никогда не моргал

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Энтони Хопкинс изучал дела серийных убийц перед съёмками в "Молчании ягнят"

1:09
Кино

Автор книги "Молчание ягнят" Томас Харрис написал её за удивительно короткий срок. Его впечатлило громкое дело маньяка-убийцы Эдди Гейна, который за несколько лет убил десятки людей.

Энтони Хопкинс изучал дела серийных убийц перед съёмками в "Молчании ягнят"
Фото: Энтони Хопкинс Excellent Moments by Скриншот видео YouTube канала Excellent Moments is licensed under public domain

Образ Буффало Билла в книге стал собирательным, где соединились черты не только Эдди Гейна, но и других маньяков: Теда Банди, который, как и Буффало Билл, заманивал женщин в свои сети; Гери М. Хейдника, прятавшего жертв в глубокой яме и Эдмунда Кемпера, чьи дедушка и бабушка стали его первыми жертвами, как и у Буффало Билла.

А британский актёр Энтони Хопкинс, готовясь к роли маньяка в фильме, снятом по книге "Молчание ягнят" (1990), тщательно изучил досье на самых известных серийных убийц своего времени. Он побывал в тюрьмах, где они содержались, и даже посетил несколько громких судебных процессов.

Во время просмотра видеоматериалов Хопкинс заметил, что маньяк Чарльз Мэнсон никогда не моргает во время разговора. Это наблюдение актёр перенёс на экран.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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