"Молчание ягнят": стало известно, почему Ганнибал Лектер никогда не моргал

Автор книги "Молчание ягнят" Томас Харрис написал её за удивительно короткий срок. Его впечатлило громкое дело маньяка-убийцы Эдди Гейна, который за несколько лет убил десятки людей.
Образ Буффало Билла в книге стал собирательным, где соединились черты не только Эдди Гейна, но и других маньяков: Теда Банди, который, как и Буффало Билл, заманивал женщин в свои сети; Гери М. Хейдника, прятавшего жертв в глубокой яме и Эдмунда Кемпера, чьи дедушка и бабушка стали его первыми жертвами, как и у Буффало Билла.
А британский актёр Энтони Хопкинс, готовясь к роли маньяка в фильме, снятом по книге "Молчание ягнят" (1990), тщательно изучил досье на самых известных серийных убийц своего времени. Он побывал в тюрьмах, где они содержались, и даже посетил несколько громких судебных процессов.
Во время просмотра видеоматериалов Хопкинс заметил, что маньяк Чарльз Мэнсон никогда не моргает во время разговора. Это наблюдение актёр перенёс на экран.
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