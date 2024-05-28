"Молчание ягнят": стало известно, почему Ганнибал Лектер никогда не моргал

Энтони Хопкинс изучал дела серийных убийц перед съёмками в "Молчании ягнят"

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Автор книги "Молчание ягнят" Томас Харрис написал её за удивительно короткий срок. Его впечатлило громкое дело маньяка-убийцы Эдди Гейна, который за несколько лет убил десятки людей.

Фото: Энтони Хопкинс Excellent Moments by Скриншот видео YouTube канала Excellent Moments is licensed under public domain

Образ Буффало Билла в книге стал собирательным, где соединились черты не только Эдди Гейна, но и других маньяков: Теда Банди, который, как и Буффало Билл, заманивал женщин в свои сети; Гери М. Хейдника, прятавшего жертв в глубокой яме и Эдмунда Кемпера, чьи дедушка и бабушка стали его первыми жертвами, как и у Буффало Билла.

А британский актёр Энтони Хопкинс, готовясь к роли маньяка в фильме, снятом по книге "Молчание ягнят" (1990), тщательно изучил досье на самых известных серийных убийц своего времени. Он побывал в тюрьмах, где они содержались, и даже посетил несколько громких судебных процессов.

Во время просмотра видеоматериалов Хопкинс заметил, что маньяк Чарльз Мэнсон никогда не моргает во время разговора. Это наблюдение актёр перенёс на экран.