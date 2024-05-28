Никто не поддержал: Мария Ильюхина не поверила в искренность слов старших коллег

Мария Ильюхина назвала поступок продюсеров, заменивших её в "Ворониных" предательским

Мария Ильюхина вышла в свет впервые после скандала с "Ворониными". В начале мая стало известно, что ее не позвали в продолжение сериала "Воронины" с новым названием "Костя — Вера".

Фото: Электронная почта by Александра Чурикова is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Ильюхина назвала поступок продюсеров предательским, а также пожаловалась на отсутствие поддержки от коллег. Хотя Екатерина Волкова

В своих социальных сетях писала, что являясь актрисой, на тех же условиях, не может повлиять на решения авторов. Мария не поверила в искренность слов старшей коллеги.

"Я считаю, что это пост — лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки", — поделилась своим мнением Мария Ильюхина.

После того как девушка раскрыла душу, наполненную болью и разочарованием, действующие актёры ситкома ей, так и не позвонили и не написали.