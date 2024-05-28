Никто не поддержал: Мария Ильюхина не поверила в искренность слов старших коллег

Мария Ильюхина вышла в свет впервые после скандала с "Ворониными". В начале мая стало известно, что ее не позвали в продолжение сериала "Воронины" с новым названием "Костя — Вера".
Ильюхина назвала поступок продюсеров предательским, а также пожаловалась на отсутствие поддержки от коллег. Хотя Екатерина Волкова
В своих социальных сетях писала, что являясь актрисой, на тех же условиях, не может повлиять на решения авторов. Мария не поверила в искренность слов старшей коллеги.
"Я считаю, что это пост — лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки", — поделилась своим мнением Мария Ильюхина.
После того как девушка раскрыла душу, наполненную болью и разочарованием, действующие актёры ситкома ей, так и не позвонили и не написали.
"Никто меня не поддержал. Но что поделать", — отметила Ильюхина.
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