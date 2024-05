Никто не поддержал: Мария Ильюхина не поверила в искренность слов старших коллег

Мария Ильюхина вышла в свет впервые после скандала с "Ворониными". В начале мая стало известно, что ее не позвали в продолжение сериала "Воронины" с новым названием "Костя — Вера".

Фото: Электронная почта by Александра Чурикова is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.