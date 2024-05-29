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Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом

Американцам не понравилось, как Балабанов показал их соотечественников в "Брате 2"

1:16
Кино

Фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2" стали популярными не только в России. В 1997 году первая часть была показана на Каннском фестивале, а несколько лет назад стриминговая компания Netflix приобрела права на показ обоих фильмов.

Американцам не понравилось, как Балабанов показал их соотечественников в "Брате 2"
Фото: commons.wikimedia.org by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иностранцы и по сей день с интересом относятся к приключениям Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова и его брата — киллера Вити, которого сыграл Виктор Сухоруков. Особенно интересен "Брат 2" американцам, потому что в этом фильме показана жизнь их соотечественников, однако именно этот момент стал причиной некоторого недовольства жителей США.

Американцам не понравилось то, в каком свете Балабанов представил их публике, как будто хорошими могут быть только русские, а если человек родился в Америке, то он по определению станет взяточником, сутенёром, мошенником и просто плохим человеком. Между тем, как и в любой стране, в США есть не только плохие, но и хорошие люди.

Несмотря на исключительно негативный взгляд на американцев, который расстроил зрителей из США, они в целом высоко оценили сюжет, актёрскую игру, а также работу режиссёра и оператора.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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