Марк Эйдельштейн рассказал о своей реакции на присуждение "Аноре" главной награды Каннского фестиваля

Марк Эйдельштейн закричал после победы "Аноры" на Каннском фестивале

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Сто лет тому вперёд" Марк Эйдельштейн рассказал, как отреагировал на победу картины "Анора" на Каннском кинофестивале. Об этом актёр сообщил "Кинопоиску".

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Он заявил, что узнал о присуждении "Золотой пальмовой ветви" по завершении смены секретного проекта Романа Михайлова. Марк Эйдельштейн вышел из психиатрической больницы, места съёмок. В этот момент ему позвонил друг и рассказал новость. После актёр закричал от радости.

"Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее. То что это случилось — настоящее чудо. Надеемся, что такое же ощущение чуда испытает каждый, кто посмотрит "Анору". Хочется верить, что это не просто победа на фестивале, а нечто большее", — сообщил Марк Эйдельштейн.

Ранее Pravda.Ru писала о других победителях Каннского кинофестиваля.