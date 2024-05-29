В этом фильме Михалкова загримировали так, что его никто не узнал

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У Михалкова была в детстве необычная роль

1:01
Кино

Никиту Михалкова невозможно не узнать. Даже среди тех, кто не очень хорошо знаком с творчеством знаменитого режиссёра, вряд ли найдётся кто-то, кто не знает, как выглядит Никита Сергеевич, однако у него была роль, в которой он стал практически неузнаваемым.

У Михалкова была в детстве необычная роль
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Творческий путь Михалкова начался ещё в детстве. В 1960 году он снялся в фильме "Тучи над Борском", где сыграл пионера Петю. У будущего актёра и режиссёра была совсем небольшая, но запоминающаяся роль.

По сюжету Петя участвует в школьном спектакле и играет не своего ровесника, а седовласого священника Никона. Гримёры потрудились на славу, превращая мальчика в старика. Юный Никита Михалков предстал на экране с длинными волосами и такой же длинной бородой.

Уже тогда Михалков проявил свой талант. Он хорошо вжился в роль, и режиссёры сразу поняли, что видят будущую звезду.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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