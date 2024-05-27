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Звезда "Государственной границы" Людмила Нильская в США работала продавцом

Людмила Нильская потеряв в США все деньги вернулась в Россию

1:34
Кино

Актриса Театра имени Маяковского Людмила Нильская родилась 13 мая 1957 года. В театре она служила с 1980 по 1994 год. Эмиграция в США не принесла ей успеха и спустя долгие годы мытарств на чужбине она вернулась на Родину.

Людмила Нильская потеряв в США все деньги вернулась в Россию
Фото: YouTube канал ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ by Скриншот видео YouTube канала ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ is licensed under public domain

Первую главную роль Людмила сыграла в фильме "Кузнечик" в 1977 году. А всенародную любовь ей принесла роль польской шпионки Ядвиги Ковальской в сериале "Государственная граница".

С 1977 по 1992 год Людмила Нильская снялась более чем в 20 фильмах, среди которых "Мелодия на два голоса", "Петровка, 38", "Бешеные деньги", "Никто не заменит тебя", "Комбаты", "Гардемарины, вперёд!", "Где находится Нофелет?" и "Моонзунд".

В 1994 году актриса эмигрировала в США вместе с мужем и ребёнком. Они продали московскую квартиру, на вырученные деньги муж открыл автомастерскую, но бизнес не пошёл, и деньги были потеряны. В Америке Людмиле Валерьевне пришлось работать продавцом и социальным работником, чтобы свести концы с концами.

После развода с мужем в 2003 году Нильская вернулась в Москву и в профессию. На данный момент на её счету почти 60 киноролей.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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