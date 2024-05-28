Светлана Немоляева — не только Оля Рыжова из "Служебного романа": 5 малоизвестных ролей актрисы

5 малоизвестных ролей Светланы Немоляевой

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Светлана Немоляева в первую очередь ассоциируется с Олей Рыжовой из "Служебного романа", однако у актрисы были и другие роли — пусть даже не настолько известные, но не менее яркие.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Немоляева дебютировала в кино ещё в детстве, поскольку росла в актёрской среде. Её отец был режиссёром, а мать — звукооператором. Будучи ребёнком, в 1945 году будущая звезда сыграла девочку Свету в фильме "Близнецы", а также в 1956 году появилась в комедии "Карнавальная ночь".

В 1958 году юная Немоляева сыграла Ольгу Ларину в фильме Романа Тихомирова "Евгений Онегин". Когда ассистентка по актёрам познакомила её с режиссёром, тот сразу же сказал, что больше не нужно искать других актрис на роль Ольги, поскольку ему идеально подошла именно Немоляева. В "Евгении Онегине" звучит музыка из одноимённой оперы Петра Ильича Чайковского.

В 1982 году Немоляева сыграла королеву Горжетту в сказке "Ослиная шкура". Эта героиня в исполнении Светланы Владимировны получилась очень задорной и живой.

В 1991 году Немоляева снялась в противоречивом фильме "Veniks. Половые щётки", который был разнесён в пух и прах кинокритиками и зрителями, однако Немоляева украсила собой даже такую ленту, блеснув в роскошном красном платье и бриллиантовых серьгах и колье.

Разумеется, это лишь малая часть ролей Немоляевой. Всего в её фильмографии насчитывается около 130 фильмов.