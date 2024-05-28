Её знал весь Советский Союз: из-за этой актрисы чуть не развалился брак Высоцкого и Влади

После женитьбы на Влади сердце Высоцкого некоторое время было занято другой женщиной

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Союз Владимира Высоцкого и Марины Влади считается одним из самых красивых и романтичных в СССР, однако даже в их жизни не всегда бывали только белые полосы.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina is licensed under Creative Commons CC0 License

В 2019 году звезда фильма "Доживём до понедельника" Ирина Печерникова раскрыла свой давний секрет. Она рассказала о том, что в течение нескольких месяцев встречалась с Высоцким. На тот момент он уже был женат на Влади.

Печерникова призналась, что обожала барда и была рядом с ним по-настоящему счастлива, однако это счастье, как и следовало ожидать, оказалось недолгим и хрупким. Влади не стала бы терпеть, что у её мужа другая женщина. Однажды она позвонила Печерниковой, но та не стала с ней разговаривать. Она поняла всё без слов, повесила трубку и оставила Высоцкого.

Через некоторое время Печерникова всё же позвонила любимому, но его голос звучал холодно и отстранённо. Через несколько лет они случайно встретились, но Высоцкий даже не поздоровался с Печерниковой и сделал вид, что не заметил её.