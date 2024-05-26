Создатель "Остаться в живых" Крис Манди анонсировал новый сериал о Зелёном Фонаре

Создатель "Остаться в живых" снимет сериал о Зелёном Фонаре из DC

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Согласно информации, полученной журналистами издания The Hollywood Reporter, известный режиссёр таких проектов, как "Остаться в живых" и "Хранители" Крис Манди запустит в производство сериал, основанный на персонаже Зелёного Фонаря из комиксов DC. Этот проект будет включён в перезапущенную вселенную, над созданием которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Фото: flickr.com by JD Hancock is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, в разработке шоу примет участие Том Кинг, известный своей работой над комиксами "Вижн" для Marvel и "Бэтмен" для DC. Ранее Питер Сафран описывал будущий проект как "настоящий детектив".

На данный момент конкретные детали сюжета, состав актёров, сроки и дата выхода сериала не разглашаются. Подробности обещают раскрыть ближе к началу процесса съёмок.