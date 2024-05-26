На 96-м году жизни скончался Ричард Шерман, автор многих песен к фильмам "Disney"

Автор песен к проектам "Disney" Ричард Шерман умер в возрасте 95-и лет. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Глава "Disney" Боб Айгер назвал автора легендой. Он также добавил, что компания всегда будет благодарна Ричарду Шерману за его труд.
"Мы всегда будем благодарны за то, какой след он оставил в этом мире, и мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье", — сообщил Боб Айгер.
Ричард Шерман вместе с братом Робертом создали около 200 песен к более чем 50-и проектам. Они наиболее известны по работе над фильмом "Мэри Поппинс" 1964 года. За свой вклад в производство картины братья получили 2 престижные премии "Оскар".
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