Евгений Чебатков рассказал, почему его жена не принимает участие в съёмках откровенных сцен

Жена Евгения Чебаткова не снимается в откровенных сценах из уважения к мужу

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Евгений Чебатков рассказал, почему его жена Вера Дровеникова не снимается в постельных сценах. Об этом актёр и комик сообщил на YouTube-канале "Макарена".

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он признался, что участие супруги в съёмках откровенных эпизодов может его ранить. Кроме того, по мнению Евгения Чебаткова, есть множество картин, в которых не надо обнажаться.

"Мне кажется, что нет такой потребности, и полно фильмов, где можно и без этого обойтись. И это не потому, что это я ей запретил, или там она такая говорит: "Да снимайся, снимайся я просто буду вот так ходить". Не в этом дело. Просто мы уважаем друг друга и чувства друг друга очень ценим. И я, зная, что это может быть больно, и она, зная, что меня это может тоже как-то задеть, я не так это могу воспринимать. Реально проще отказаться, да и всё", — рассказал актёр и комик.

Ранее Pravda.Ru писала, что Евгений Чебатков выдвинул несколько требований на съёмках фильма "Майор Гром: Игра". В частности, он попросил приносить в гримёрку 2 литра кваса.