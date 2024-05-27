Заметили лишь единицы: у Прилучного исчезла главная изюминка

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Прилучный подкорректировал свою внешность пластикой

0:56
Кино

Большинство актёров трепетно относятся к своей внешности и не упускают случая её подкорректировать. Павел Прилучный — не исключение. Не так давно он сделал пластическую операцию, после которой утратил свою главную изюминку.

Прилучный подкорректировал свою внешность пластикой
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поклонники не сразу заметили перемену во внешности актёра, однако, когда поняли, в чём дело, единогласно решили, что раньше актёр выглядел гораздо лучше. Теперь его лицо стало более обычным.

У Прилучного были оттопыренные уши. После пластической операции они стали плотнее прилегать к голове. Продюсер Александр Рогов сказал в беседе с Ляйсан Утяшевой, что раньше Прилучный был "ушастенький и смешной".

Утяшева не согласилась с тем, что "мажор" должен был оставаться таким же, как раньше. По мнению гимнастки, теперь он стал более привлекательным, а значит, не зря решился на пластику.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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