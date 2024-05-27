Охлобыстин долго был священником, но ему запретили служить в церкви всего из-за одной роли

Охлобыстин не смог быть священником и сниматься в кино

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Иван Охлобыстин долгое время совмещал два вида деятельности: он служил в церкви священником и при этом продолжал сниматься в кино.

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Казалось бы, сложно совмещать одно и другое даже хотя бы из-за того, что и служение в церкви, и съёмки отнимают много сил, однако до поры до времени Охлобыстину это удавалось. Положила конец его священничеству только одна роль.

В 2009 году вышел фильм Павла Лунгина "Царь", в котором Охлобыстин сыграл царского шута, а Пётр Мамонов — Ивана Грозного. По сюжету героя Охлобыстина сжигают на костре. Актёр сразу решил сыграть так, чтобы зритель перекрестился от страха, и сцена казни действительно получилась жуткой.

Охлобыстин не ожидал, что в церкви негативно воспримут эту роль. После неё был поставлен вопрос о том, что Иван Иванович больше не может быть священником, и ему запретили служение. Сам актёр был ошарашен этим. Он не понимал, почему с ним так поступили, ведь он снялся не в порнографии.