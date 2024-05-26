Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как безопасно продлить срок службы лобового стекла без специалистов
Лучшее время для покупки билетов: правда или миф?
Япония попросила КНР снять запрет на поставку морепродуктов
Как приготовить горячий шоколадный пудинг
Нет старению: предотвратить и обезвредить
Как бороться с клопами в огороде?
Лолита Милявская о Владимире Зеленском: секреты и разочарование
Чемпион ОИ Траньков посоветовал критику внешности его жены переделать мозг
Из-за чего у собаки может испортиться настроение: главные причины
Издание The Economist объяснило, почему фильмы Marvel теряют привлекательность и что делать для восстановления интереса

От утомления до перенасыщения: почему фанаты перестали ждать новые фильмы Marvel

2:01
Кино

Западное издание The Economist решило рассмотреть причины утраты привлекательности киновселенной Marvel для зрителей.

От утомления до перенасыщения: почему фанаты перестали ждать новые фильмы Marvel
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно анализу издания, основной фактор связан с качеством персонала, работающего над фильмами в настоящее время. Большинство опытных режиссёров, сценаристов и известных актеров покинули киновселенную после завершения Саги о камнях бесконечности. Новые творческие силы производят продукцию менее высокого качества, что не удовлетворяет вкусы зрителей.

Кроме того, влияние оказывает тот факт, что первые 23 фильма киновселенной выходили в Китае и всегда имели успех. Однако, с 2020 по 2022 годы китайский рынок кино не получил ни одного фильма Marvel из-за запрета. Хотя запрет был снят, многие зрители теперь неохотно возвращаются к просмотру фильмов Marvel из-за пропущенных частей. Отсутствие доступа к сервису Disney+ в Китае также мешает китайским фанатам следить за сериалами, связанными с фильмами.

The Economist также отмечает, что Marvel переоценила спрос на свою продукцию, выпуская в среднем 3,3 фильма и 3,7 сериалов ежегодно с 2021 года. Это привело к перенасыщению рынка и утомлению аудитории, а также создало препятствия для новых зрителей, которым теперь нужно просмотреть большое количество контента, чтобы понять сюжет.

Несмотря на это, The Economist полагает, что пока рано говорить о полной утрате интереса зрителей к супергеройским фильмам, поскольку успешные работы, такие как "Стражи галактики: Часть 3" или "Человек-Паук: Паутина вселенных", всё ещё привлекают внимание публики. Издание предполагает, что Marvel просто должна вернуться к созданию качественного контента, чтобы восстановить свою популярность.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда

Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.

Эффективные способы против муравьёв
Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Последние материалы
Как приготовить горячий шоколадный пудинг
Нет старению: предотвратить и обезвредить
Как бороться с клопами в огороде?
Лолита Милявская о Владимире Зеленском: секреты и разочарование
Чемпион ОИ Траньков посоветовал критику внешности его жены переделать мозг
Из-за чего у собаки может испортиться настроение: главные причины
Прозрачный бамбук станет экономичной и экологичной заменой стеклу
Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей
Состоятельные россияне предпочитают лофт в интерьере
Когда лучше всего покупать авиабилеты? Советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников