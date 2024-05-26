Издание The Economist объяснило, почему фильмы Marvel теряют привлекательность и что делать для восстановления интереса

От утомления до перенасыщения: почему фанаты перестали ждать новые фильмы Marvel

2:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Западное издание The Economist решило рассмотреть причины утраты привлекательности киновселенной Marvel для зрителей.

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно анализу издания, основной фактор связан с качеством персонала, работающего над фильмами в настоящее время. Большинство опытных режиссёров, сценаристов и известных актеров покинули киновселенную после завершения Саги о камнях бесконечности. Новые творческие силы производят продукцию менее высокого качества, что не удовлетворяет вкусы зрителей.

Кроме того, влияние оказывает тот факт, что первые 23 фильма киновселенной выходили в Китае и всегда имели успех. Однако, с 2020 по 2022 годы китайский рынок кино не получил ни одного фильма Marvel из-за запрета. Хотя запрет был снят, многие зрители теперь неохотно возвращаются к просмотру фильмов Marvel из-за пропущенных частей. Отсутствие доступа к сервису Disney+ в Китае также мешает китайским фанатам следить за сериалами, связанными с фильмами.

The Economist также отмечает, что Marvel переоценила спрос на свою продукцию, выпуская в среднем 3,3 фильма и 3,7 сериалов ежегодно с 2021 года. Это привело к перенасыщению рынка и утомлению аудитории, а также создало препятствия для новых зрителей, которым теперь нужно просмотреть большое количество контента, чтобы понять сюжет.

Несмотря на это, The Economist полагает, что пока рано говорить о полной утрате интереса зрителей к супергеройским фильмам, поскольку успешные работы, такие как "Стражи галактики: Часть 3" или "Человек-Паук: Паутина вселенных", всё ещё привлекают внимание публики. Издание предполагает, что Marvel просто должна вернуться к созданию качественного контента, чтобы восстановить свою популярность.