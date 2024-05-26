От звезды Голливуда до стола президента: знаменитая история Рональда Рейгана на большом экране

Биографический фильм о 40-м президенте США Рональде Рейгане выйдет 30 августа 2024 года.
Картина охватывает различные этапы жизни Рейгана, начиная с его детства в Диксоне, штат Иллинойс, в 1920-х годах. По сюжету к 90-летнему бывшему разведчику по имени Петрович приходит будущий российский лидер, стремящийся понять причины распада Советского Союза. Петрович, прекрасно осведомленный о жизни Рональда Рейгана, рассказывает, как голливудский актер и радиоведущий стал президентом США и воплощением классического американского консерватизма.
Роль Рейгана исполнил Деннис Куэйд. Вместе с ним на экране появятся Райан Ньюман, Си Томас Хауэлл, Мена Сувари, Пенелопа Энн Миллер, Аманда Ригетти, Джастин Чатвин и Джон Войт. Режиссёром фильма выступил Шон Макнамара.
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