От звезды Голливуда до стола президента: знаменитая история Рональда Рейгана на большом экране

Вышел трейлер байопика "Рейган" о 40-м президенте США Рональде Рейгане

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Биографический фильм о 40-м президенте США Рональде Рейгане выйдет 30 августа 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Картина охватывает различные этапы жизни Рейгана, начиная с его детства в Диксоне, штат Иллинойс, в 1920-х годах. По сюжету к 90-летнему бывшему разведчику по имени Петрович приходит будущий российский лидер, стремящийся понять причины распада Советского Союза. Петрович, прекрасно осведомленный о жизни Рональда Рейгана, рассказывает, как голливудский актер и радиоведущий стал президентом США и воплощением классического американского консерватизма.

Роль Рейгана исполнил Деннис Куэйд. Вместе с ним на экране появятся Райан Ньюман, Си Томас Хауэлл, Мена Сувари, Пенелопа Энн Миллер, Аманда Ригетти, Джастин Чатвин и Джон Войт. Режиссёром фильма выступил Шон Макнамара.