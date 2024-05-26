Фильм Аси Сегалович "Через окно, сквозь стену" получил признание на Каннском кинофестивале в категории La Cinef

Российская короткометражка "Через окно, сквозь стену" взяла награду в Каннах

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Короткометражный фильм "Через окно, сквозь стену" режиссёра Аси Сегалович стал лауреатом Каннского кинофестиваля, получив награду в категории La Cinef для студентов киношкол. Этот фильм, снятый в России, повествует о картографе, который встречает юношу, сбежавшего из психиатрической больницы.

Фото: commons.wikimedia.org by GabboT is licensed under CC BY-SA 2.0

В фильме приняли участие актеры Евгений Степовой, Марина Машинская, Александр Семенов, Нина Буйлова, Армен Степанян и другие.

Всего в категории La Cinef участвовали 18 студенческих фильмов, отобранных из более чем 2200 заявок, поступивших от студентов 555 киношкол со всего мира. Фильм Сегалович представлял Колумбийский университет и завоевал второе место.