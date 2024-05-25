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Звезда "Холопа" Ольга Дибцева рассказала о семейной традиции

Ольга Дибцева рассказала, что каждые выходные ходит в театр с дочерью

1:20
Кино

Звезда "Холопа" Ольга Дибцева сообщила, что каждые выходные с дочерью Серафимой ходит в театр. Об этом она рассказала в своём Instagram*-аккаунте.

Ольга Дибцева рассказала, что каждые выходные ходит в театр с дочерью
Фото: flickr.com by Brian is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актриса заявила, что посещение театров уже является традицией. При этом и мать Ольги Дибцевой в детстве водила её на спектакли. Ей приятно вспоминать семейные походы.

"У нас с Симой традиция — каждые выходные ходим в театр. В театр с детства меня приучила ходить моя мама. Как себя помню, мы всегда всей семьёй ходили во все питерские театры. Не могу сказать, что я это любила, но сейчас воспоминания об этом очень счастливые", — рассказала актриса.

Ольга Дибцева добавила, что благодаря посещению театров, музеев и храмов приобщает Серафиму к культуре нашей страны. 

"Мне очень нравится водить Симу в театры, в музеи, в храмы, чтобы с детства ей привить любовь к этому. Чтобы она видела и чувствовала, проживала интересную жизнь. Чтобы во взрослом возрасте ей туда хотелось", — поделилась она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Дибцева возвращается к работе в кино после перерыва по причине беременности.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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