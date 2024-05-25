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Вдова Владимира Меньшова рассказала, почему муж снимал её в своих фильмах

Владимир Меньшов снимал в фильмах жену, поскольку без неё режиссёру было скучно

0:48
Кино

Вера Алентова, вдова Владимира Меньшова, рассказала, почему муж снимал её в своих фильмах. Об этом она сообщила в передаче "Судьба человека".

Владимир Меньшов снимал в фильмах жену, поскольку без неё режиссёру было скучно
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актриса призналась, что супругу было скучно создавать картины без неё. При этом Вера Алентова поделилась, что фильм "Зависть богов" являлся наиболее удачным проектом с её участием. 

"Володя мне сказал: "Мне скучно снимать без тебя...". Это для меня дорогие слова, которые мне было важно услышать. Он всегда искал материал, который мне бы подошёл. "Москва слезам не верит" не совсем мой, а вот "Зависть богов" был самым удачным", — рассказала актриса. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Вера Алентова не посещает премьеры фильмов и спектаклей по причине смерти мужа.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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