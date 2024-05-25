Вера Алентова, вдова Владимира Меньшова, рассказала, почему муж снимал её в своих фильмах. Об этом она сообщила в передаче "Судьба человека".
Актриса призналась, что супругу было скучно создавать картины без неё. При этом Вера Алентова поделилась, что фильм "Зависть богов" являлся наиболее удачным проектом с её участием.
"Володя мне сказал: "Мне скучно снимать без тебя...". Это для меня дорогие слова, которые мне было важно услышать. Он всегда искал материал, который мне бы подошёл. "Москва слезам не верит" не совсем мой, а вот "Зависть богов" был самым удачным", — рассказала актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что Вера Алентова не посещает премьеры фильмов и спектаклей по причине смерти мужа.
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