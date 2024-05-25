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Издание "The Hollywood Reporter" назвало наиболее успешных молодых актёров Голливуда

Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея

0:41
Кино

Журналисты издания "The Hollywood Reporter" назвали наиболее успешных молодых голливудских актёров. 

Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сотрудники СМИ уточнили, что сейчас знаменитости гораздо мобильнее, чем раньше: звёзды часто сразу начинают принимать участие в блокбастерах. В списке издания оказались 10 актёров:

  • Остин Батлер
  • Тимоти Шаламе
  • Джейкоб Элорди
  • Пол Мескал
  • Дженна Ортега
  • Глен Пауэлл
  • Флоренс Пью
  • Сидни Суини
  • Аня Тейлор-Джой
  • Зендея

Ранее портал "Deadline" назвал худшие фильмы Голливуда 2023 года. Среди них есть проект "Индиана Джонс и колесо судьбы".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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