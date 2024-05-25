Издание "The Hollywood Reporter" назвало наиболее успешных молодых актёров Голливуда

Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Журналисты издания "The Hollywood Reporter" назвали наиболее успешных молодых голливудских актёров.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сотрудники СМИ уточнили, что сейчас знаменитости гораздо мобильнее, чем раньше: звёзды часто сразу начинают принимать участие в блокбастерах. В списке издания оказались 10 актёров:

Остин Батлер

Тимоти Шаламе

Джейкоб Элорди

Пол Мескал

Дженна Ортега

Глен Пауэлл

Флоренс Пью

Сидни Суини

Аня Тейлор-Джой

Зендея

Ранее портал "Deadline" назвал худшие фильмы Голливуда 2023 года. Среди них есть проект "Индиана Джонс и колесо судьбы".