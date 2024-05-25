Издание "The Hollywood Reporter" назвало наиболее успешных молодых актёров Голливуда
Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея
0:41
Журналисты издания "The Hollywood Reporter" назвали наиболее успешных молодых голливудских актёров.
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Сотрудники СМИ уточнили, что сейчас знаменитости гораздо мобильнее, чем раньше: звёзды часто сразу начинают принимать участие в блокбастерах. В списке издания оказались 10 актёров:
- Остин Батлер
- Тимоти Шаламе
- Джейкоб Элорди
- Пол Мескал
- Дженна Ортега
- Глен Пауэлл
- Флоренс Пью
- Сидни Суини
- Аня Тейлор-Джой
- Зендея
Ранее портал "Deadline" назвал худшие фильмы Голливуда 2023 года. Среди них есть проект "Индиана Джонс и колесо судьбы".
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
*