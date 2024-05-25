Стало известно, сколько заработал фильм "Майор Гром: Игра" за первые дни проката

Фильм "Майор Гром: Игра" заработал более 100 миллионов рублей

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Сборы фильма Олега Трофима "Майор Гром: Игра" превысили отметку в 100 миллионов рублей. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные Фонда кино.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

По состоянию на 25 мая проект заработал в прокате 100 миллионов 356 тысяч рублей. Такого результата картина достигла всего за несколько суток — показы в кинотеатрах стартовали 23 числа. При этом в день премьеры сборы составили 38 миллионов рублей.

По сюжету майор полиции Игорь Гром продолжает защищать Санкт-Петербург от злодеев. На этот раз его противником становится Призрак. Он предлагает сыграть герою в опасную игру, ставка в которой — жизни горожан.