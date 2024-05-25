Лариса Лужина сравнила Барбару Брыльску с рыбой и заявила, что Эльдар Рязанов зря снимал её в фильмах

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина заявила, что Барбара Брыльска была недостойна сниматься в фильмах Эльдара Рязанова. Такое мнение она выразила в интервью изданию "Аргументы и Факты".
Актриса не считает Барбару Брыльску обаятельной женщиной. Более того, Лариса Лужина сравнила её с рыбой.
"Считаю, что зря её снимал Эльдар Рязанов. У нас были десятки симпатичных и обаятельных актрис. Барбара не обаятельная — она как рыба какая-то на экране. Не знаю, почему Эльдар Рязанов взял именно Барбару Брыльску. Её сделали знаменитой на весь мир, а она что-то выёживается. Не люблю этих людей, и всё", — заявила народная артистка РСФСР.
Ранее Pravda.Ru писала, что Лариса Лужина раскритиковала Никиту Кологривого и назвала его дурачком.
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