Индийские кинематографисты создадут в России биографическую картину о первом космонавте страны

В России снимут фильм о первом космонавте Индии

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Индийские кинематографисты снимут в России биографический фильм о первом космонавте страны Ракеше Шарме. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на "The Economic Times".

Фото: indianairforce.nic.in by Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL)

По сообщению издания, в последнее время сотрудничество РФ и Индии в сфере кино активно развивается. Обе страны работают над увеличением числа съёмок и показов зарубежных картин в нашем государстве. Фильм про Ракеше Шарме снимет компания "Kartina Entertainment". Ранее она являлась линейным продюсером на съёмках в России некоторых других проектов, в том числе "Сардар Ухдам" и "Долгой жизни и богатства!".

В 1982 году Ракеша Шарму отобрали для советско-индийского полёта в космос. В составе экипажа корабля "Союз Т-11" 3 апреля 1984-м он улетел за пределы Земли. Космонавты вернулись на планету 11 апреля того же года. Ракеш Шарма провёл в космосе 7 суток, 21 час и 41 минуту.