Ужасающие звуки: кто озвучивал динозавров в фильме "Парк Юрского периода"

В "Парке Юрского периода" пробовали голоса лошадей и гусей для озвучки динозавров

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Парк Юрского периода" создан по мотивам романа Майкла Крайтона. Борьба за право на экранизацию этой книги началась ещё до её публикации. Автор требовал стартовый гонорар в размере 1,5 миллиона долларов и значительный процент от будущих кассовых сборов.

Фото: YouTube канал Universal Pictures Russia by Скриншот видео YouTube канала Universal Pictures Russia is licensed under public domain

За право экранизации боролись такие киностудии, как Warner Bros., Columbia Pictures и 20th Century Fox. В итоге в мае 1990 года права перешли к Universal Pictures и Стивену Спилбергу.

Съёмки фильма проходили с 24 августа по 30 ноября 1992 года на Гавайских островах (остров Кауаи) и в Калифорнии. Над фильмом отлично потрудились мастера спецэффектов и звука.

Например, леденящие душу крики, которые издают гигантские динозавры в фильме "Парк Юрского периода", на самом деле являются аудиозаписями спаривания черепах. Звукорежиссёр также экспериментировал со звуками, которые издают лошади и гуси, но именно черепахи подошли больше всего.