Ужасающие звуки: кто озвучивал динозавров в фильме "Парк Юрского периода"

Фильм "Парк Юрского периода" создан по мотивам романа Майкла Крайтона. Борьба за право на экранизацию этой книги началась ещё до её публикации. Автор требовал стартовый гонорар в размере 1,5 миллиона долларов и значительный процент от будущих кассовых сборов.
За право экранизации боролись такие киностудии, как Warner Bros., Columbia Pictures и 20th Century Fox. В итоге в мае 1990 года права перешли к Universal Pictures и Стивену Спилбергу.
Съёмки фильма проходили с 24 августа по 30 ноября 1992 года на Гавайских островах (остров Кауаи) и в Калифорнии. Над фильмом отлично потрудились мастера спецэффектов и звука.
Например, леденящие душу крики, которые издают гигантские динозавры в фильме "Парк Юрского периода", на самом деле являются аудиозаписями спаривания черепах. Звукорежиссёр также экспериментировал со звуками, которые издают лошади и гуси, но именно черепахи подошли больше всего.
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