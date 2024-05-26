Они просто другие: Алексей Маклаков рассказал за что любит молодёжь и гордится ею

Прапорщик Шматко, блестяще сыгранный Алексеем Маклаковым, стал одним из самых ярких персонажей российского телевидения. Многие зрители до сих пор с благодарностью вспоминают этот образ, несмотря на то, что у актёра есть и другие, совершенно разноплановые роли в театре и кино.
Например, он сыграл начальника петербургской полиции генерала Прокопенко в франшизе "Майор Гром". Новая часть франшизы — "Майор Гром. Игра" — выходит на большие экраны 23 мая.
В одном из интервью Алексей Маклаков сказал, что обожает молодёжь и гордится ею. Он отмечает, что сегодня очень многие молодые люди стали Героями Российской Федерации, участвуют в волонтёрском движении. И это неудивительно, ведь многие из них активно ищут возможности реализовать себя, даже в решении проблем общества. Это очень важно и заслуживает уважения.
"Я никогда не был судьёй молодёжи. Я считаю, что у нас замечательная молодёжь. Они не виноваты в том, что мы создали за последние 20-30 лет комфортные условия для их роста и образования. Они не виноваты, что живут в эпоху гаджетов. Они в этом не виноваты. Они просто другие, не такие, как мы с вами. Но обвинять их в отсутствии вкуса, любви к Родине или ещё чего-то я не могу. Я обожаю молодежь и горжусь ей", — заявил актёр.
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