Они просто другие: Алексей Маклаков рассказал за что любит молодёжь и гордится ею

Звезда сериала "Гром" Алексей Маклаков заявил, что обожает молодежь и гордится ей

1:33 Your browser does not support the audio element. Кино

Прапорщик Шматко, блестяще сыгранный Алексеем Маклаковым, стал одним из самых ярких персонажей российского телевидения. Многие зрители до сих пор с благодарностью вспоминают этот образ, несмотря на то, что у актёра есть и другие, совершенно разноплановые роли в театре и кино.

Например, он сыграл начальника петербургской полиции генерала Прокопенко в франшизе "Майор Гром". Новая часть франшизы — "Майор Гром. Игра" — выходит на большие экраны 23 мая.

В одном из интервью Алексей Маклаков сказал, что обожает молодёжь и гордится ею. Он отмечает, что сегодня очень многие молодые люди стали Героями Российской Федерации, участвуют в волонтёрском движении. И это неудивительно, ведь многие из них активно ищут возможности реализовать себя, даже в решении проблем общества. Это очень важно и заслуживает уважения.