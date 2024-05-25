Стало известно, когда в кинотеатрах выйдет секретный фильм Стивена Спилберга

Секретный фильм Стивена Спилберга получил дату премьеры

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

У будущего секретного фильма Стивена Спилберга появилась дата премьеры. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Выход проекта на экраны запланирован на 15 мая 2026 года. Пока о новой картине почти ничего неизвестно. Однако сообщается, что сценарий к проекту напишет Дэвид Кепп, давний партнёр режиссёра, а продюсером выступит Кристи Макоско Кригер. Она также много лет сотрудничала со Стивеном Спилбергом. Кроме того, известно, что фильм станет "событийным". Это значит, что у проекта будет достаточно крупный бюджет и масштабные спецэффекты, как минимум.

При этом в апреле СМИ сообщили, что Стивен Спилберг создаст фильм об НЛО.