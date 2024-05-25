Гран-при кинофестиваля в Красноярском крае получил фильм из Ирана "Между скалами"

Иранский фильм "Между скалами" получил гран-при фестиваля в Красноярском крае

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Иранская картина "Между скалами" удостоилась гран-при Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова гендиректора "Енисей кино" Ирины Беловой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ahuen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В фильме Мохтара Абдоллахи "Между скалами" показали историю брата и сестры. Им пришлось отвести скот на пастбище, которое находится на самой вершине горы.

Фестиваль проходил в Красноярском крае с 20 по 24 мая. В этом году участниками мероприятия стали 100 проектов. В общей сумме на фестиваль подали 2,5 тысяч заявок из 115-и стран мира.