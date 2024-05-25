Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как предотвратить появление "жёлтых плечиков" на томатах
Молочно-медовый смузи: вкусно и полезно
Kia Mohave: стоит ли покупать на вторичном рынке за 2 миллиона рублей?
Волочкова нарядилась в русский сарафан и залезла на дерево
Система финансовых рейтингов в РФ: как это относится к страхованию?
Мифы об инъекциях для лица, которые важно развеять
Эксперт "Опоры России" объяснил реновацию в Новой Москве
Эксперты ответили, почему кошка мяукает в ответ хозяину
Доктор Фукуцудзи назвал упражнение для плоского живота
Гран-при кинофестиваля в Красноярском крае получил фильм из Ирана "Между скалами"

Иранский фильм "Между скалами" получил гран-при фестиваля в Красноярском крае

0:43
Кино

Иранская картина "Между скалами" удостоилась гран-при Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова гендиректора "Енисей кино" Ирины Беловой.

Иранский фильм "Между скалами" получил гран-при фестиваля в Красноярском крае
Фото: commons.wikimedia.org by Ahuen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В фильме Мохтара Абдоллахи "Между скалами" показали историю брата и сестры. Им пришлось отвести скот на пастбище, которое находится на самой вершине горы. 

Фестиваль проходил в Красноярском крае с 20 по 24 мая. В этом году участниками мероприятия стали 100 проектов. В общей сумме на фестиваль подали 2,5 тысяч заявок из 115-и стран мира.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Что делать с тюльпанами после цветения
Что делать с тюльпанами после цветения
Последние материалы
Новая LADA Iskra оказалась значительно меньше Lada Largus
Привычки, которые наносят вред коже с акне
Что можно сажать в начале июня?
Жена Фёдора Бондарчука не решалась развестись с мужем в течение 5-6 лет
Жена Стаса Михайлова поздравила внучку с днём рождения
Кинологи рассказали, как отучить собаку лизать ноги
Риелтор объяснил, почему запрет сдавать жильё "только славянам" бесполезен
Гонконгский кофе: сладкий и насыщенный напиток
Как оценивается финансовая надёжность финансовых организаций в РФ?
Павел Воля рассказал, почему любит бегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников