Звезда "Интернов" Светлана Пермякова рассказала о своих отношениях по переписке

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова рассказала, что у неё есть любимый человек по переписке. Об этом она заявила в интервью "lady.mail.ru".
Тем не менее, Светлана Пермякова сообщила, что сейчас не готова пускать другого человека в свою жизнь. Кроме того, актриса не уверена, что у неё с возлюбленным могут получиться серьёзные отношения.
"С личной жизнью у меня всё в ажуре. Любимый человек есть, но вместе мы не живём. Пока у нас отношения больше по переписке. Я, если честно, пока не готова кого-то пускать в свою жизнь. Общаемся — и хорошо, но большее мне сегодня не нужно. Да и обольщаться сильно не хочется — не факт, что в реальности у нас всё получится", — рассказала она.
Ранее Pravda.Ru писала, что Светлана Пермякова показала внутреннее убранство своего нового жилья.
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