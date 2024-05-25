Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать страховых случаев при вождении автомобиля за рубежом?
Россельхозбанк начал страховые выплаты за замёрзшие посевы
Солевая ванна с содой для похудения
ЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни человека на 5 лет
Мария Захарова: выдача заграничных паспортов россиянам остается без изменений
Как достичь идеальной формы бровей и способы их выращивания
Ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания
Фанаты обеспокоились состоянием здоровья Надежды Сысоевой
Защищаем себя от комаров
Звезда "Интернов" Светлана Пермякова рассказала о своих отношениях по переписке

Светлана Пермякова рассказала, что у неё есть возлюбленный по переписке

0:56
Кино

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова рассказала, что у неё есть любимый человек по переписке. Об этом она заявила в интервью "lady.mail.ru".

Светлана Пермякова рассказала, что у неё есть возлюбленный по переписке
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тем не менее, Светлана Пермякова сообщила, что сейчас не готова пускать другого человека в свою жизнь. Кроме того, актриса не уверена, что у неё с возлюбленным могут получиться серьёзные отношения.

"С личной жизнью у меня всё в ажуре. Любимый человек есть, но вместе мы не живём. Пока у нас отношения больше по переписке. Я, если честно, пока не готова кого-то пускать в свою жизнь. Общаемся — и хорошо, но большее мне сегодня не нужно. Да и обольщаться сильно не хочется — не факт, что в реальности у нас всё получится", — рассказала она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Светлана Пермякова показала внутреннее убранство своего нового жилья.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Что делать с тюльпанами после цветения
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Последние материалы
Фанаты обеспокоились состоянием здоровья Надежды Сысоевой
Защищаем себя от комаров
Кинологи рассказали, как обидеть собаку
Рецепт картофеля с творожным кремом порадует любителей вкусненького
В "Sony Pictures" полагают, что фильм "Крэйвен-охотник" будут часто пересматривать
Почему современные автомобили становятся одноразовыми: семь причин
Италия стала самой дешевой страной Европы
Чай для похудения: миф или правда
Почему одна и та же машина может проехать разное расстояние на одном баке
СК "Турикум" подтвердила свой высокий рейтинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников