Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский военный сдался в плен на угнанном танке Т-64
Аномально холодный май заканчивается аномальной жарой
Центробанк сообщил о росте интереса россиян к криптоактивам
Страховщики раскрыли семь законных способов сделать ОСАГО дешевле
Врачи из Химкинской больницы рассказали, как преодолеть метеозависимость
Чемпион ОИ Далалоян: обидно за атлетов, которые не принесут России медали
Мария Захарова заявила о штатной выдаче загранпаспортов россиянам за границей
Трамп простил Никки Хейли и предложил ей место в его команде
Врач Холдин: алкоголь изменяет мужской организм в сторону женского типа
В доме у Рузиля Минекаева и Азизы Бекмановой теперь живёт котёнок

Рузиль Минекаев и его жена взяли котёнка из приюта

0:57
Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиль Минекаев и его жена Азиза Бекманова взяли котёнка из приюта. Об этом сообщила супруга актёра в своём Telegram-канале.

Рузиль Минекаев и его жена взяли котёнка из приюта
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Азиза Бекманова написала, что сначала питомец болел, но затем поправился. Она добавила, что они с мужем сначала не хотели рассказывать об этой новости по причине плохого самочувствия коричнево-белого котёнка.

"В нашей семье пополнение. Забрали к себе малыша из приюта. Не хотели делиться этой новостью сразу, так как он болел. Пока проходили все обследования, пока к нам привыкал, уже и поправился. Теперь он здоровый, красивый и счастливый котёнок! Любим, заботимся", — сообщила Азиза Бекманова.

Ранее жена Рузиля Минекаева осуществила мечту мужа. Она подарила ему игровую приставку.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
Мария Захарова признала вредной резолюцию о геноциде в Сребренице
Чем отличаются крем для лица и сыворотка, и какой выбрать
"Банк 131" получил лицензию ЦБ на страхование вкладов
Владимир Путин: "Еврокомиссары несут всякую пургу"
Сколько раз в день нужно выгуливать собаку
Отели России будут переходить на китайский стандарт "China Friendly"
Сорт яблони "Айдаред" удивит долгим сроком хранения плодов
"Авилон" назвал пять самых частых поломок в подвеске автомобилей в России
"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт
Кисло-сладкий суп из ревеня: блюдо во вьетнамском стиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников