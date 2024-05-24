В доме у Рузиля Минекаева и Азизы Бекмановой теперь живёт котёнок

Рузиль Минекаев и его жена взяли котёнка из приюта

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиль Минекаев и его жена Азиза Бекманова взяли котёнка из приюта. Об этом сообщила супруга актёра в своём Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Азиза Бекманова написала, что сначала питомец болел, но затем поправился. Она добавила, что они с мужем сначала не хотели рассказывать об этой новости по причине плохого самочувствия коричнево-белого котёнка.

"В нашей семье пополнение. Забрали к себе малыша из приюта. Не хотели делиться этой новостью сразу, так как он болел. Пока проходили все обследования, пока к нам привыкал, уже и поправился. Теперь он здоровый, красивый и счастливый котёнок! Любим, заботимся", — сообщила Азиза Бекманова.

Ранее жена Рузиля Минекаева осуществила мечту мужа. Она подарила ему игровую приставку.