В доме у Рузиля Минекаева и Азизы Бекмановой теперь живёт котёнок

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиль Минекаев и его жена Азиза Бекманова взяли котёнка из приюта. Об этом сообщила супруга актёра в своём Telegram-канале.
Азиза Бекманова написала, что сначала питомец болел, но затем поправился. Она добавила, что они с мужем сначала не хотели рассказывать об этой новости по причине плохого самочувствия коричнево-белого котёнка.
"В нашей семье пополнение. Забрали к себе малыша из приюта. Не хотели делиться этой новостью сразу, так как он болел. Пока проходили все обследования, пока к нам привыкал, уже и поправился. Теперь он здоровый, красивый и счастливый котёнок! Любим, заботимся", — сообщила Азиза Бекманова.
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