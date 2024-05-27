Два сериала, которые, по мнению Юлии Пересильд, обязательно нужно посмотреть молодёжи

Юлия Пересильд порекомендовала молодым людям посмотреть два сериала

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Юлия Пересильд назвала два сериала, которые, как она считает, обязательно нужно посмотреть молодёжи.

Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres is licensed under Creative Commons CC0 License

Первый сериал — "Актрисы". Пересильд подчеркнула, что он будет особенно полезен тем, кто собирается поступать в театральный вуз. Второй сериал — "Слово пацана", в котором снялась дочь Юлии Анна Пересильд.

Юлия Пересильд полагает, что "Слово пацана" нужно посмотреть всем, кто хочет поразмышлять на серьёзные темы и лучше понять жизнь. Этот сериал хотели запретить из-за обилия сцен жестокости и из-за уверенности некоторых депутатов в том, что он романтизирует бандитизм, однако большинство зрителей убеждены в том, что сериал, наоборот, показывает, как не нужно поступать.

Режиссёр Алексей Учитель сначала не хотел, чтобы его дочь Анна снималась в "Слове пацана", поскольку в одной из сцен её героиня пережила изнасилование и эта сцена могла нанести психологическую травму юной актрисе, но всё же Анна убедила родителей в том, что ей очень интересно сняться в этом проекте.