Два сериала, которые, по мнению Юлии Пересильд, обязательно нужно посмотреть молодёжи

Юлия Пересильд назвала два сериала, которые, как она считает, обязательно нужно посмотреть молодёжи.
Первый сериал — "Актрисы". Пересильд подчеркнула, что он будет особенно полезен тем, кто собирается поступать в театральный вуз. Второй сериал — "Слово пацана", в котором снялась дочь Юлии Анна Пересильд.
Юлия Пересильд полагает, что "Слово пацана" нужно посмотреть всем, кто хочет поразмышлять на серьёзные темы и лучше понять жизнь. Этот сериал хотели запретить из-за обилия сцен жестокости и из-за уверенности некоторых депутатов в том, что он романтизирует бандитизм, однако большинство зрителей убеждены в том, что сериал, наоборот, показывает, как не нужно поступать.
Режиссёр Алексей Учитель сначала не хотел, чтобы его дочь Анна снималась в "Слове пацана", поскольку в одной из сцен её героиня пережила изнасилование и эта сцена могла нанести психологическую травму юной актрисе, но всё же Анна убедила родителей в том, что ей очень интересно сняться в этом проекте.
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