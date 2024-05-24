"Майор Гром" и "Маша и Медведь" стали наиболее популярными проектами РФ на "Netflix" во втором полугодии 2023 года

"Майор Гром" стал самым популярным фильмом РФ на "Netflix" во второй части 2023 года

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Проекты "Майор Гром: Чумной доктор" и "Маша и Медведь. Песенки для малышей" стали самыми популярными российскими лентами на "Netflix" во втором полугодии 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Индустрия" со ссылкой на отчёт компании.

Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" смог набрать 1,7 миллиона просмотров за вторую часть прошлого года. В результате картина заняла 1741 место из 9401 возможных в рейтинге самых популярных фильмов платформы. При этом в июле 2021 года "Майор Гром" на протяжении 10-и дней находился в топе "Netflix".

Что касается анимационного сериала "Маша и Медведь. Песенки для малышей", то он набрал 6,6 миллиона просмотров и занял 270 место из 6605 среди наиболее популярных лент.

Ранее режиссёр Олег Трофим заявил, что может снять продолжение "Майора Грома".