"Майор Гром" и "Маша и Медведь" стали наиболее популярными проектами РФ на "Netflix" во втором полугодии 2023 года

Проекты "Майор Гром: Чумной доктор" и "Маша и Медведь. Песенки для малышей" стали самыми популярными российскими лентами на "Netflix" во втором полугодии 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Индустрия" со ссылкой на отчёт компании.
Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" смог набрать 1,7 миллиона просмотров за вторую часть прошлого года. В результате картина заняла 1741 место из 9401 возможных в рейтинге самых популярных фильмов платформы. При этом в июле 2021 года "Майор Гром" на протяжении 10-и дней находился в топе "Netflix".
Что касается анимационного сериала "Маша и Медведь. Песенки для малышей", то он набрал 6,6 миллиона просмотров и занял 270 место из 6605 среди наиболее популярных лент.
Ранее режиссёр Олег Трофим заявил, что может снять продолжение "Майора Грома".
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.