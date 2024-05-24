Звезда "Слова пацана" попал в рейтинг "Forbes", как человек, который получил признание

Исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиль Минекаев попал в рейтинг отечественного "Forbes" "30 до 30" в категории "Искусство". Он стал победителем.
Издание отметило, что героями списка являются люди, которые к 30-и годам получили признание в профессиональной среде и стали известными. При этом журнал уточнил, что прорывом в карьере Рузиля Минекаева стал сериал "Слово пацана". Однако актёр также принимал участие и в другим проектах, в том числе исполнил главную роль в ленте "Смычок".
Ранее Рузиль Минекаев рассказал, что участковый принял его за ребёнка.
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