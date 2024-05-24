Несостоявшаяся встреча: в России снимут фильм про фантазии Лермонтова о свидании с Пушкиным

В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове

В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове. Кинокомпания "Стар Медиа Дистрибьюшн" анонсировала съёмки психологического фильма "Лермонтов", который расскажет о периоде жизни русского писателя датированном 1837 годом — годом гибели Александра Пушкина.

Фото: zdravrussia.ru by Филип Будкин is licensed under public domain

Синопсис фильма гласит, что Лермонтов в тот момент стремился осуществить две свои давние мечты: жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и встретиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Но судьба сложилась так, что возлюбленная отказала ему, а любимый поэт погиб на дуэли.

"Не получив признания двух самых важных в его жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. А помогает ему… Пушкин, то и дело навещающий писателя в его болезненных фантазиях", — отметили в пресс-службе кинокомпании.

Отвечать за постановку картины будет Степан Коршунов, а за сценарий отвечает Савва Минаев. Точная дата премьеры и актёрский состав пока не объявлены.