Несостоявшаяся встреча: в России снимут фильм про фантазии Лермонтова о свидании с Пушкиным

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В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове

Кино

В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове. Кинокомпания "Стар Медиа Дистрибьюшн" анонсировала съёмки психологического фильма "Лермонтов", который расскажет о периоде жизни русского писателя датированном 1837 годом — годом гибели Александра Пушкина.

В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове
Фото: zdravrussia.ru by Филип Будкин is licensed under public domain

Синопсис фильма гласит, что Лермонтов в тот момент стремился осуществить две свои давние мечты: жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и встретиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Но судьба сложилась так, что возлюбленная отказала ему, а любимый поэт погиб на дуэли.

"Не получив признания двух самых важных в его жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. А помогает ему… Пушкин, то и дело навещающий писателя в его болезненных фантазиях", — отметили в пресс-службе кинокомпании.

Отвечать за постановку картины будет Степан Коршунов, а за сценарий отвечает Савва Минаев. Точная дата премьеры и актёрский состав пока не объявлены.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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