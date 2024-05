Несостоявшаяся встреча: в России снимут фильм про фантазии Лермонтова о свидании с Пушкиным

В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове. Кинокомпания "Стар Медиа Дистрибьюшн" анонсировала съёмки психологического фильма "Лермонтов", который расскажет о периоде жизни русского писателя датированном 1837 годом — годом гибели Александра Пушкина.

Фото: zdravrussia.ru by Филип Будкин is licensed under public domain